Minstens 1 dode en 70 gewonden in Japan door tyfoon Nanmadol: "Ergste moet misschien nog komen"

In Japan is minstens een persoon om het leven gekomen en zijn er zo'n zeventig gewonden door tyfoon Nanmadol die gisteren aan land is gekomen. Het is een van de krachtigste stormen die het land al heeft gekend. De Japanse overheid roept op tot "het hoogste niveau van waakzaamheid" tegen modderstromen en overstromingen. "De overheid heeft een heel systeem om mensen voor te bereiden', zegt Dirk De Ruyver, die woont en werkt in de Japanse hoofdstad Tokio, in "De ochtend" op Radio 1.