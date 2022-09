Unieke sporen van lakenindustrie in Brugge ontdekt: "Uniek voor Vlaanderen"

Dat er nu zoveel restanten tijdens een opgraving zijn gevonden, is bijzonder. Dieter Verwerft: "Tot nog toe had onze archeologische dienst Raakvlak in zijn meer dan 40-jarig bestaan in totaal maar 41 lakenloodjes gevonden. Dat we er nu op één plaats 241 hebben gevonden, is niet alleen uniek voor Brugge maar zelfs voor Vlaanderen. Nooit eerder werden dergelijke restanten van een grote textielindustriesite in ons land aangetroffen. Brugge was in de 13de, 14de eeuw na Ieper en Gent de derde grootste textielproducent. Op een bepaald moment was ruim eenderde van de inwoners hierbij betrokken. Maar ondanks het belang van de textielnijverheid voor de stad en zijn inwoners zijn de archeologische vondsten die naar dit verleden verwijzen heel beperkt.”