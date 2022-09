Zelfstandigenorganisatie Unizo: "Vertrouwen bij ondernemers neemt een duik en we vrezen dat het ergste nog moet komen"

Ondernemers zijn vooral pessimistisch over de hoeveelheid werk die ze nog zullen hebben, hoeveel winst ze daarmee nog kunnen maken en of ze hun personeel wel zullen kunnen houden, laat staan uitbreiden.



"We vrezen dat het ergste nog moet komen", zegt Unizo-CEO Danny Van Assche. "Uit een recente studie blijkt dat slechts 7 procent van de ondernemers de gestegen kosten kan doorrekenen aan zijn of haar klanten. Een kwart van hen weet nu al dat het jaar verlieslatend zal zijn."



Waarom zal het nog erger worden? "Bijna de helft van de bedrijven heeft nog een vast elektriciteitscontract, maar die lopen de komende maanden af", legt Van Assche uit. De vakbonden beloven met hun acties een "hete herfst", maar voor de ondernemers is het al winter."