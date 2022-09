Minder operaties en consultaties bij ZNA door invoering elektronisch dossier van 1,6 miljoen patiënten

Vrijdag stapt ZNA over naar een nieuw elektronisch patiëntendossier. “Dat is een complex project, want we brengen de gegevens van 1,6 miljoen patiënten over naar één dossier. Tot nu toe waren die verdeeld over 72 verschillende toepassingen en soms ook papieren dossiers”, zegt Thomas Van de Vreken van ZNA. Het gaat om de grootste operatie van zijn soort ooit in een Belgisch ziekenhuis.