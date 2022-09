Verlegen berichtjes van onbekenden op je Facebookpagina ontvangen? "Aanpak waarmee fraudeurs meer succes hopen te hebben"

“De naam was zo Vlaams als maar kon, maar de man bleek in Miami te wonen en te werken als ‘surgeon-doctor’, chirurg. Er ging meteen een rode vlag bij me wapperen, want ik weet dat oplichters in hun valse profielen graag een beroep zetten dat tot de verbeelding spreekt", zegt Sandra.

En dan moest het doorslaggevende bewijs nog komen. “Enige tijd terug zag ik bij "De Inspecteur" een post over vriendschapsfraude met de profielfoto’s die vaak worden gebruikt door oplichters. Deze ‘Thomas’ had ook één van die vaak gebruikte foto’s op zijn profiel staan. Toen wist ik het 100 procent zeker: dit is een oplichter.”