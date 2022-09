Vrouw (33) crasht op Groenendaallaan in Merksem en raakt zwaargewond

Kort voor 5 uur vanmorgen is een auto gecrasht op de Groenendaallaan in Merksem. De bestuurster, een vrouw van 33, werd onwel toen ze de afrit van de Antwerpse Ring in Merksem nam. Ze stak de Groenendaallaan over, reed verkeersborden omver, raakte een verkeerslicht en crashte op de oprit van de Antwerpse Ring. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis en is ondertussen buiten levensgevaar.