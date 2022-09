Vernietigen kauwen je perfecte gazon? "Nee, eigenlijk zijn het ondergrondse insectenlarven die de zoden aantasten"

In Beerse hebben kauwen het gras van de begraafplaats omgewoeld. Ten minste zo lijkt het want eigenlijk is het gras ondergronds al losgemaakt door insectenlarven. "Door de regen van de afgelopen dagen is de bodem eindelijk mals geworden voor vogels om in te woelen. De kauwen zijn op zoek naar voedsel. Onder de graszoden bulkt het op dit moment van de emelten en engerlingen. Dat zijn de larven van langpootmuggen en allerlei soorten kevers. Echte proteïnebommen voor vogels tijdens de koude nachten", zegt Joeri Cortens van Natuurpunt.

"Het zijn die larven die de graszoden van onderuit aanvreten en erg los maken. Als de kauwen de emelten oppikken, komt die losse graszode gemakkelijk mee naar boven", verduidelijkt Cortens.