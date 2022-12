"We kunnen niet meer wachten, we moeten het morgen doen, morgen dinsdag 22 maart": ruim 6 jaar na de aanslagen start het grootste assisenproces ooit in ons land 

De daders die zich opbliezen tijdens de aanslagen waren Najim Laacharaoui, Ibrahim El Bakraoui en Khalid El Bakraoui. Ze zijn geboren en getogen in ons land, maar radicaliseerden en ontwikkelden een diepe haat tegenover het Westen. Laacharaoui radicaliseerde in Molenbeek in een moskee in de buurt van Zwarte Vijvers. Hij vertrekt in 2013 naar Syrië waar hij samen met Bilal El Makhoukhi (één van de beschuldigden op het proces) strijder van IS wordt. Najim Laacharaoui klimt op in de hiërarchie en is ook naast Mehdi Nemmouche (die een aanslag pleegde op het Joods museum in Brussel) bewaker van 4 Franse journalisten die gevangen werden genomen door IS. In Syrië is hij getraind om aanslagen te plegen. Tijdens de vluchtelingenstroom in de zomer van 2015 slaagt hij erin om samen met de andere terroristen van het netwerk uit Syrië ongemerkt terug te keren naar ons land waar hij onderduikt.