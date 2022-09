Wie is Giorgia Meloni, wellicht de nieuwe Italiaanse premier?

Meloni groeide op in Garbatella, een arbeiderswijk in Rome die gebouwd is tijdens de jaren 20, de beginjaren van het fascisme. Op een boogscheut van Garbatella ligt Colle Oppio, een park in Rome vol overblijfselen van het fascisme. Daar - in een grot in het park - stond de historische zetel van de MSI, de Movimente Sociale Italiano, de partij die na de Tweede Wereldoorlog opgericht werd door prominenten uit de republiek Salo’, het fascistische regime dat na de val van Mussolini in 1943 door de nazi’s werd geïnstalleerd.