52 slachtoffers stellen zich burgerlijke partij na oplichting met pampers

In de correctionele rechtbank van Leuven hebben 52 mensen zich burgerlijke partij gesteld in het luierboxdossier. De beklaagde had in 2017, via websites, een verkoop van goedkope pampers opgestart, alleen kregen de meeste kopers geen luiers geleverd. In het dossier waren zo'n 2.000 pv's te vinden van mensen die door de man opgelicht zouden zijn.