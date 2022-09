60 jaar geleden overleed Marilyn Monroe: nu populair op Tiktok en een nieuwe Netflix film, wat blijft ons fascineren?

Hoewel het succes van Marilyn Monroe georchestreerd werd door de Hollywoodstudios van haar tijd, was ze niet zomaar een slachtoffer van het studiosysteem. “Ze was ook iemand die wist waar ze mee bezig was, het was niet zomaar een speelpopje. Het was een werker”, zegt filmspecialiste Anke Brouwers. Ze voegt eraan toe dat Marilyn Monroe met acteercoaches werkte, en haar best deed om serieus genomen te worden als actrice.

Ook filmonderzoekster Lisa Colpaert beaamt dat Monroe haar best deed om nieuwe en uitdagende rollen te krijgen, los van haar typetje. Ze werd dan wel gezien als sekssymbool, maar volgens Colpaert is de relatie die ze had met vrouwelijke fans veel interessanter: “Hoe vrouwen zich destijds identificeerden met haar, wat zij in haar zagen, dat is veel belangrijker. Hoewel Monroe er zelf niet mee bezig was, liep haar werk en succes ook gelijktijdig met de vrouwenemancipatie.”