Vakbonden voeren morgen actie in Brussel voor meer koopkracht: vooral hinder verwacht bij De Lijn en MIVB

Een vakbondsactie brengt traditioneel wat hinder mee op het openbaar vervoer. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft laten weten dat 61 procent van alle bussen en trams morgen zal rijden. In de provincies Antwerpen en Limburg gaat het telkens om 56 procent, in Oost-Vlaanderen om 67 procent, in Vlaams-Brabant om 63 procent en in West-Vlaanderen om 66 procent. In Antwerpen stad zullen 44 procent van de ritten gebeuren, in Gent rijdt 52 procent en ook de kusttram rijdt voor 60 procent. Reizigers kunnen via de routeplanner op de website of app van De Lijn al bekijken of hun tram of bus morgen rijdt.