Veroordeelde uit populaire podcast "Serial" vrijgelaten na vraag van aanklagers om nieuw proces

De podcast riep veel vragen op over het hele proces, omdat onder meer aan het licht kwam dat een vriendin die Syed had gezien in de bibliotheek niet werd opgeroepen als getuige. En ook de HBO-serie "The case against Adnan Syed" plaatste vraagtekens bij de rechtszaak. Daarin zei één van de advocaten van Syed dat de DNA-sporen die op het lichaam van het slachtoffer en in een auto werden gevonden, niet van zijn cliënt waren.