Kraanwater Hemiksem vervuild met bacterie: "Heb al buikpijn gehad en hoop dat het niet erger wordt"

Bij een controle stelde Pidpa gisteren vast dat het drinkwater in de Heiligstraat en de Tuitboslei in Hemiksem vervuild was met een bacterie. De inwoners van de betrokken straten is meteen gevraagd om het drinkwater te koken voordat ze het drinken of gebruiken om voedsel te bereiden. "We mogen zelfs onze tanden niet meer poetsen met gewoon kraanwater", getuigt inwoonster Lutgarde Claeyé.