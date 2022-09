"Welke andere sector kan deze groeicijfers voorleggen?": hoe België meer en meer een wijnland wordt

Want nee, in de supermarkt is het speuren naar een fles uit eigen land in het aanbod. Omdat de productie beperkt is, maar ook omdat het in een hogere prijscategorie valt. "Consumenten denken: waarom zou ik een Belgische rode wijn van 15 euro kopen als ik ook een fles van 6 euro kan nemen?", zegt Van den Buijs. "Maar bij ons zijn het kleinschalige bedrijven, terwijl je in het buitenland wijndomeinen hebt van honderden hectare. Je kan dat niet vergelijken. Het is zoals in andere discussies over eerlijke landbouw: de wijnbouwer moet uit de kosten geraken. En ook in die sector wordt alles duurder."