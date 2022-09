Blankenberge krijgt ijspiste ondanks hoge energiekosten

Heel wat gemeenten en steden kondigden de afgelopen weken besparingsmaatregelen aan om de hoge energiekosten te verlagen. Zo kiezen de stad Kortrijk en Nieuwpoort ervoor om deze winter geen ijspiste te plaatsen. In Blankenberge zal er deze winter toch een ijspiste komen, ondanks de hoge energiekosten. "Een ijspiste is onmisbaar op een kerstmarkt. Het is een combinatie van sfeer en andere factoren. We willen mensen de totaalbeleving geven", vertelt Angelino De Poorter van het evenementenbedrijf dat Winterpret organiseert.

In Blankenberge is het dus niet de stad zelf die voor de ijspiste moet betalen, maar wel het evenementenbedrijf van Angelino. Volgens het evenementenbedrijf moet het haalbaar zijn om de hoge kosten te betalen. "De prijzen zijn absurd de hoogte in gegaan, maar we hopen er met meer bezoekers toch beter uit te komen dan vorig jaar. We hebben een vergunning van de stad en we zijn blij dat we het mogen doen. Het risico ligt bij ons maar we gaan het toch proberen", laat Angelino De Poorter weten.