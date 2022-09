Acteur Brad Pitt en zanger Nick Cave verrassen met eigen kunstwerken op Finse tentoonstelling

De Amerikaanse acteur Brad Pitt, die sinds zijn echtscheiding van Angelina Jolie in 2016 rust vindt in de beeldhouwkunst, stelt voor de eerste keer zijn werken voor aan het grote publiek. Hij doet dat samen met de Australische zanger en keramist Nick Cave. Ook voor die laatste is zo'n tentoonstelling een primeur. Het is de gerespecteerde Britse kunstenaar en vriend Thomas Houseago die het project op poten zette en de twee het duwtje in de rug gaf. Geïnteresseerden hebben tijd tot 15 januari om de tentoonstelling te bezoeken, maar moeten er wel een reis naar Tampere, in Finland, voor over hebben.