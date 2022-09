Brecht Berteloot volgt zijn vader op als nieuwe adjunct-beiaardier van Brugge

Brecht Berteloot uit Roeselare volgt zijn vader op als adjunct-stadsbeiaardier van Brugge. Zijn vader, Wim, vulde jarenlang de functie van adjunct-stadsbeiaardier in totdat hij in 2017 de rol van zijn voorganger Frank Deleu officieel mocht innemen. Frank Deleu bleef de afgelopen jaren adjunct-beiaardier, maar nu hij met pensioen gaat is het de beurt aan Brecht Bereloot om de functie over te nemen.

Brecht is op dit moment nog student Taal- en Letterkunde aan de KU Leuven en combineerde dat met een opleiding tot beiaardier in de Koninklijke Bijaardschool in Mechelen. "In juni heb ik mijn studie afgerond. Ik heb veel geluk gehad dat er net een vacature vrijkwam als adjunct in Brugge", vertelt hij. Brecht zal de komende jaren zijn vader Wim vervangen wanneer hij niet op de beiaard kan spelen. Daarnaast geeft Brecht ook zomerconcerten. "Afgelopen zomer mocht ik al eentje geven. Ik heb me voorgenomen om dat de afgelopen jaren zo gevarieerd mogelijk te doen. Voor volgende zomer zou ik graag een volledig Disneyrepertoire brengen", zegt Brecht.