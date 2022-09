Kinderdagverblijven uit Vilvoorde in brief aan ouders: "Het breekt ons hart, maar we moeten wéér leefgroepen sluiten"

Verschillende ouders uit Vilvoorde hebben in een brief te horen gekregen dat hun kinderdagverblijf moet schrappen in het aantal kinderen dat ze opvangen. De oorzaak? Te weinig personeel. "Het breekt ons hart, want we willen in de eerste plaats erg graag open zijn. Maar zo gaat het gewoon niet," legt Elke Lauwers van kinderopvang Kadeeke uit in "De Ochtend" op Radio 1.