Buitenlandminister Lahbib heeft "hartelijke ontmoeting" met Oekraïense collega: "Kans gehad om alles uit te leggen en uitleg is goed aangekomen"

De kwestie kwam in Oekraïne hard aan en het leidde tot spanningen tussen ons land en Kiev. Nu, in de marge van de VN-top, heeft Lahbib haar Oekraïense collega Koeleba ontmoet. De onmoeting was "hartelijk", vertelt ze aan VRT NWS. "Het was ook een serieuze ontmoeting, want de situatie blijft natuurlijk ernstig. De belangrijkste vraag van de Oekraïners is dat we wapens blijven leveren."



Over haar omstreden bezoek aan de Krim, zei Lahbib dat die zaak vooral opgeblazen werd door de pers. "Ik heb de kans gehad om het uit te leggen en die uitleg is goed aangekomen."

En Lahbib heeft ook besloten dat ze naar Oekraïne gaat, maar ze kon er nog geen concrete datum opkleven. "We moeten niet gewoon gaan om een symbolisch bezoek te brengen. Dat was aan het begin van de oorlog belangrijk, maar nu hebben de Oekraïners nood aan een concrete boodschap. Zo'n reis is ook duur, dus ik wil alleen gaan met een concreet project."