De aarde telt minstens 20 biljard mieren en die wegen meer dan alle wilde vogels en zoogdieren samen

Uit een recente studie bleek daarenboven dat mieren effectiever kunnen zijn dan pesticiden in het bestrijden van plaaginsecten, zodat boeren meer voedsel kunnen produceren. Veel mieren zijn immers roofdieren die de populaties van andere insecten onder controle houden.

Mieren hebben ook nauwe interacties ontwikkeld met andere organismen - en sommige soorten zouden niet kunnen overleven zonder mieren. Zo worden de rupsen van verschillende vlinders - blauwtjes - van de familie Lycaenidae door knoopmieren mee naar hun nest genomen, waar ze de mieren een zoete vloeistof geven. De rupsen blijven de hele herfst, winter en lente in het nest en verpoppen tegen de zomer, waarna ze als volwassen vlinder in de maand juni het nest verlaten.

Sommige vogels rekenen op mieren om hun prooien uit hun schuilplaats te jagen en duizenden plantensoorten geven mieren ofwel voedsel of een nestplaats in ruil voor bescherming tegen planteneters of voor de verspreiding van hun zaden.

De populaties van insecten nemen wereldwijd op alarmerende wijze af door de vernieling of fragmentering van hun leefgebieden, het gebruik van chemische middelen, invasieve soorten en de opwarming van de aarde. Gegevens over de biodiversiteit van insecten zijn er echter schrikwekkend weinig en de onderzoekers hopen dat hun studie een 'baseline' kan bieden voor verder onderzoek om dat gebrek aan gegevens op te vullen.

Het is in het belang van de mensheid om de mierenpopulaties op te volgen, stellen de onderzoekers. Mieren tellen is niet moeilijk en burgerwetenschappers overal ter wereld zouden kunnen helpen vast te stellen hoe deze belangrijke dieren het stellen in deze tijd van grote veranderingen in het milieu.

De studie van de onderzoekers van de Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg, de Universiteit van Hongkong, de University of Western Australia en de Charles Darwin University in Australië is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de JMU, een telex van het persbureau Agence France Presse en een tekst van de auteurs in The Conversation.