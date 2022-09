"We gaan geen kantoren sluiten": De Sutter wil alle overheidsgebouwen openhouden, maar wel 15 procent minder energie verbuiken

De federale overheid heeft in totaal zo'n 904 gebouwen, goed voor zo'n 6,7 miljoen vierkante meter. De impact van de maatregelen zal volgens De Sutter dus wel degelijk groot zijn. "De federale overheid is in zijn totaliteit een grote organisatie en werkgever. Als de federale overheid een stap zet richting energiebesparing, dan is de impact groot."