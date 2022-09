Podcasts zetten twee moordzaken op zijn kop, makers Vlaamse podcast"De Volksjury": "Drempel om ons te contacteren is laag" 

Ook in Australië was een true crime podcast twee weken geleden verantwoordelijk voor een doorbraak in een moordzaak. Daar is een 74-jarige man veroordeeld voor de moord op zijn vrouw, 40 jaar geleden. Het was een van de langstdurende onopgeloste zaken in Australië, maar nieuwe beweringen in een populaire podcast over een affaire met een 17-jarige oppas leidden uiteindelijk tot een nieuw onderzoek en een veroordeling.