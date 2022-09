Dodelijk ongeval in Meerhout: een broer (19) komt om, andere (15) naar ziekenhuis gebracht  

Op Kiezel in Meerhout botste een auto rond 11.20 uur tegen een ballustrade en een betonnen duiker. De impact op het voertuig was groot want het botste met de zijkant tegen de obstakels. De 19-jarige bestuurder was op slag dood. Zijn 15-jarige broer zat op de achterbank. Hij moest bevrijd worden omdat zijn voet gekneld zat tussen verwrongen onderdelen van het voertuig. De hulpdiensten brachten hem naar het ziekenhuis.