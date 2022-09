Een bloementaart voor het oude stadhuis van Bilzen om de verjaardag van Fleuramour te vieren

Het perron voor het oude stadhuis is een bloementaart, genaamd 'Tarte Fleur Amour'. Het kunstwerk is gemaakt door de Roemeense floriste Mihaela. "Ze heeft een verjaardagstaart gemaakt met Dahlia's en veel groen", zegt directeur Regine Motmans. "In totaal zullen er zo'n 8.000 dahlia's in verwerkt worden en de bloemen die ook verwerkt zijn in de Radio2-logo's zullen ook te zien zijn op Fleuramour."