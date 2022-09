Eenzaam begraven worden: “Soms zet ik een bericht op facebook in de hoop dat er toch mensen zouden komen"

“Ik heb ooit een oproep gedaan op facebook in de hoop dat ik de overledene niet alleen moest begraven”, zegt Christof Lelong van uitvaartdienst Hansen in Zelem. “Er zijn toen wat dorpsgenoten komen opdagen op het kerkhof.”

“Soms is het eenzamer dan het op het eerste gezicht lijkt. Dan is er ruzie in de familie en kom je in het rusthuis aan en is er niemand bij de overledene. Dan wordt er door de familie wel een begrafenis geregeld, maar is de persoon zelf heel eenzaam gestorven”, vult Christof nog aan.