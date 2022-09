Mechelen opent fietshub waar fietsers 24/7 terechtkunnen om fiets te herstellen of op te laden

Vanmorgen is de eerste fietshub geopend in Mechelen. "Het is kortweg de ideale plaats voor zowel recreatieve als functionele fietsers", legt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld) uit. "Ze kunnen er even stoppen en zelf hun fiets herstellen. Ook hangt er een kaart waarop je kan zien waar je je bevindt en hoe je het beste verderfietst naar andere steden of het centrum."