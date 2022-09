Tientallen boeren zakken ondanks protestverbod af naar Den Haag om te protesteren, tractoren in beslag genomen 

Prinsjesdag is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek. Het is de dag waarop de regering haar beleidsplannen voor het komende jaar bekendmaakt en koning Willem-Alexander de troonrede uitspreekt. Hoewel Prinsjesdag traditioneel een feestelijke dag is, verliep de start vandaag deels in mineur. Tientallen boeren trokken naar de Nederlandse stad Den Haag om, ondanks een verbod, te protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering. Enkele tractoren werden in de buurt van de stad in beslag genomen door defensie.