Intercommunale Haviland zet ethische hackers in tegen cybercriminelen die gemeenten aanvallen

Intercommunale Haviland informeert lokale besturen over cybercriminaliteit. De besturen doen een beroep op ethische hackers om zich te wapenen tegen de computercriminelen. De ethische hackers testen de online beveiliging van het lokale bestuur. De Schrijver: "Zoals een echte hacker voeren we dan allerlei gerichte aanvallen uit. Zo ontdekken we kwetsbaarheden die we kunnen versterken."