Unieke grafgrot gevonden in Israël die niet meer geopend is sinds de tijd van Ramses II

De herkomst van het aardewerk - Cyprus, Libanon, het noorden van Syrië, Gaza en de stad Jaffa nabij Tel Aviv - getuigt van de intense commerciële activiteit die er plaatsvond langs de kust, zei Yannai in een mededeling.

Zijn collega Gelman formuleerde een hypothese over de identiteit van de skeletten die begraven zijn in de grot onder wat nu een populair strand is. "Het feit dat die personen begraven zijn met wapens, onder meer met volledige pijlen, toont dat het misschien ging om krijgers of om bewakers op schepen - wat de reden kan geweest zijn dat ze in staat waren aardewerk uit zowat heel het gebied te verkrijgen."

De grot is nu opnieuw afgesloten en ze wordt bewaakt terwijl men een plan uitwerkt voor de wetenschappelijke opgraving van de site. In de korte tijd dat de grot open geweest is tussen de ontdekking en de verzegeling, zijn al "enkele voorwerpen" gestolen, zei de IAA.

Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persagentschap Agence France Presse.