Elke dag een nieuwe tijdritmedaille voor ons land: Febe Jooris heeft vannacht brons behaald in de WK-tijdrit voor junioren. Een primeur voor ons land bij de vrouwen in het tijdrijden. De bronzen medaille is al de derde voor ons land, na eerdere medailles voor Remco Evenepoel en Alec Segaert. Ontdek meer bij Sporza.