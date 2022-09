Mogelijke fusie KMSKA, M HKA en Mu.ZEE wekt onrust bij kunstensector, minister Jambon: "Musea naar hoger niveau tillen"

Volgens Jambon is de oefening niet louter een kostenbesparing of een manier om de musea te beknotten. "De scenario's die op tafel liggen, hebben maar één doel, onze musea naar een hoger niveau tillen. We willen een plaats in de Europese top."

Een voorbeeld voor de Vlaamse overheid is de wisselwerking tussen het klassieke museum Tate Britain en het hedendaagse museum Tate Modern in Londen. Maar Luk Lemmens van het KMSKA plaatst daar de vergelijking met het Louvre en Centre Pompidou in Parijs tegenover. "Moest je in Parijs voorstellen om die twee musea te fuseren, dat zouden ze daar ook niet zien zitten."