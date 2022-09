Gemeenten Haacht en Rotselaar voeren grenscorrectie uit: inzet is voetbalveld van voetbalclub VK Wakkerzeel

"Een grenscorrectie is in deze eigenlijk een ruil van 2,5 hectare", zegt Gunther Coppens, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. "Zodra de Vlaamse overheid alles heeft goedgekeurd, behoort het voetbalveld van VK Wakkerzeel tot de gemeente Haacht en krijgt Rotselaar een ander stuk grond in ruil."