Gent overlegt met gerecht om lokfiets voor fietsdieven weer te kunnen gebruiken

Toch wil Gent die lokfiets weer kunnen gebruiken, want dit jaar zijn al 2.000 fietsdiefstallen aangegeven bij de politie. En dat is bijna dubbel zo veel als vorig jaar. Om dat aantal naar beneden te krijgen vraagt de stad nu aan het gerecht wat er juridisch nodig is om de lokfiets te mogen gebruiken. Gent gaat daarover samenzitten met het parket. "Het aantal fietsdiefstallen stijgt weer in Gent", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "En de lokfiets is een sterk middel om dieven te betrappen. Er zijn op die manier al verschillende fietsdieven betrapt en veroordeeld. Maar we vragen aan het gerecht een correct juridisch kader, anders riskeren we dat dieven vrijuit gaan. Ik wil nog dit najaar meer duidelijkheid. Fietsdiefstallen zijn een echte plaag in Gent, en ik wil er alles aan toe om dat tegen te gaan."