Gentse politie tevreden over emotionele zorghond: "Ongelooflijk hoe mensen loskomen als ze Fluf zien" 

"Fluf is een van de eerste emotionele zorghonden in ons land, hij is een soort van pionier", vertelt Evi Vandendriessche, de vaste begeleider van Fluf. De labrador van twee jaar oud maakt intussen al een goed jaar deel uit van het Gentse politiekorps.

"We hebben zelf wat moeten uitzoeken hoe we hem best zouden inzetten. Ons uitgangspunt was dat we hem zoveel mogelijk zouden gebruiken, ongeacht leeftijd of slachtofferschap. Waar we merken dat hij op de een of andere manier kan helpen, schakelen we hem in. Een voorwaarde is wel dat de persoon graag honden moet zien. Hij of zij mag geen schrik hebben en ook niet allergisch zijn natuurlijk."