Gratis bussen moeten Limburgse studenten naar het openbaar vervoer lokken

Elke student kan op de universiteit of de hogeschool een gratis ticket ophalen dat een week lang geldig is op de bussen van De Lijn. “Vandaag neemt men in Limburg, meer dan in andere provincies, de auto voor veel verplaatsingen", zegt Peeters. "Zeker van en naar onze onderwijscampussen in Hasselt en Diepenbeek pendelen iedere dag duizenden mensen. Hier willen we de shift naar meer verplaatsingen met zowel de fiets als het openbaar vervoer een duwtje in de rug geven.”