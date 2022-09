Grimbergen koopt twee gronden om basisschool 't Mierken in Beigem op één locatie te krijgen

Om dat te kunnen realiseren, heeft het gemeentebestuur 2 stukken grond aangekocht ter waarde van 762.000 euro. "Als gemeente hadden we al heel lang een stuk grond op het oog, rechts van het hoofdgebouw in de Gemeentehuisstraat", vertelt de schepen. "Maar omdat het in handen was van een privé-eigenaar heeft het even geduurd voor we dat stuk konden aankopen, uiteindelijk is dat vorig jaar gelukt. Daarna hebben we ook het achterliggende stuk grond kunnen kopen, waardoor we nu beschikken over zo'n 43 are aan grond waardoor we de school aanzienlijk zullen kunnen uitbreiden."