Grote plannen om recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas helemaal te vernieuwen

Ook domein Brielmeersen in Deinze krijgt een nieuw gebouw. "In een gebouw in de Brielmeersen heeft het gebrand, en dus gaan we een nieuw gebouw zetten. We wachten alleen nog op de vergunning", zegt Vervliet. "Steeds meer mensen hebben nood aan een dagje uit vlak bij huis, en dus willen we blijven investeren in onze recreatiedomeinen. En sinds corona zijn onze domeinen ook alleen maar populairder geworden."