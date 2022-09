Hasselaren en studenten genoten van uurtje gratis kermis

Niet alleen inwoners van Hasselt hebben tussen 17 uur en 18 uur kunnen genieten van een uur gratis kermis, ook studenten konden dat. Bovendien kunnen ze buiten die uren deze week ook nog genieten van een studentenkorting. Daarmee hoopt de stad de studenten tegemoet te komen voor de verkeersellende die de werken aan de ring en de kermis zelf veroorzaken.

Of de studenten het fileleed daarmee voor lief nemen is maar de vraag. Toch is het een leuke tegemoetkoming voor studenten die zoals iedereen merken dat het leven vandaag duur is. "Het leven is de laatste tijd zo duur en dan is het toch fijn dat je kan genieten van een aantal gratis attracties", vindt Robert Huybrechts, student aan de UCLL. "Ik wist eigenlijk niet dat er nu een gratis uur kermis is", vertelt Rodrigue De Hollogne, student aan de PXL. "Ik ondervind veel verkeerschaos. Ik heb de laatste dagen een half uur moeten zoeken naar een parking. Maar nu ga ik toch even gratis genieten van de Wild Mouse."