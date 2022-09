Hasseltse graffitikunstenaar tovert keringsmuur aan nieuw voetbalterrein in Diepenbeek om tot streetart kunstwerk

Fietsers of wandelaars die er dagelijks passeren, is het waarschijnlijk al opgevallen. Aan de nieuwe keringsmuur in de buurt van de Waardestraat in Diepenbeek krijgt een groot streetart kunstwerk vorm. Vorige vrijdag is de Hasseltse kunstenaar Ben Peeters begonnen aan het 100 meter lange kunstwerk. "Het is mijn grootste kunstwerk tot nu toe", vertelt Peeters. "In het verleden heb ik wel al eens een kunstwerk van 30 meter breed gemaakt, maar dit is toch wel van een ander kaliber", gaat hij verder.