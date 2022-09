iChoosr lanceert opnieuw groepsaankoop energie nadat vorige editie mislukte

Geïnteresseerden kunnen zich tot half oktober vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop. "Daarna starten we een veiling waar energieleveranciers op kunnen bieden. Uiteraard verkiezen we vaste tarieven voor gas en elektriciteit, maar zulke contracten zijn nu zo goed als onbestaande. We mikken dus op een interessant variabel tarief. Wie zich inschrijft krijgt een persoonlijk voorstel om over te stappen vanaf 1 januari 2023", zegt Dumalin.

De vorige groepsaankoop van iChoosr lokte 70.000 gezinnen. "We hebben geen idee van de belangstelling voor deze editie. Het zou inderdaad kunnen dat er veel mensen intekenen omdat het vrijblijvend is en iedereen bezig is met energie", zegt Dumalin. "Bij onze andere groepsaankopen voor zonnepanelen en thuisbatterijen merken we alvast dat de interesse veel groter is dan in andere jaren."