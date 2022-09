Hoopvolle doorbraak in onderzoek naar uitgezaaide huidkanker: kwart van de patiënten volledig genezen dankzij immuuntherapie

De kans op genezing van uitgezaaide huidkanker is veel groter dan enkele jaren geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het UZ Brussel. Terwijl een uitzaaiing van de ziekte vroeger altijd fataal was, is ondertussen een kwart van de patiënten, na immunotherapie, genezen na vijf jaar. "Er is nog veel onderzoek nodig", zegt oncoloog Bart Neyns, die aan het hoofd staat van het onderzoek. "Maar de studie is hoopgevend."