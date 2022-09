Kiest Italië morgen een uiterst-rechtse regering? Dit staat op het spel

De Vijfsterrenbeweging is zowat de enige partij die er in geslaagd is de jarenlange dominantie van enerzijds een links en anderzijds een rechts blok in de Italiaanse politiek te doorbreken. Bij de vorige verkiezingen in 2018 werd ze in één klap de grootste partij. Sindsdien is ze zowat ten onder gegaan aan interne ruzies en afscheuringen.