Katholieke Kerk richt aanspreekpunt op voor holebi's: "Wij steken onze nek uit om te zeggen dat ze volledig aanvaard worden binnen de Kerk"

Als coördinator wil Bombeek in de eerste plaats luisteren naar vragen vanuit de gelovige LGBTI-gemeenschap, zegt hij: "Wat zijn de noden die ze hebben? We moeten ook luisteren naar hun verhalen. Het is de eerste keer dat de Vlaamse Kerk het signaal geeft aan holebi's dat ze welkom zijn zoals ze zijn, en dat ze oké zijn zoals ze zijn. We willen duidelijk maken dat we een gastvrije Kerk zijn, die niemand uitsluit. We gaan misschien ook moeten luisteren naar de pijn die gelovige holebi's in het verleden ervaren hebben. Ook hun ouders zijn welkom bij ons aanspreekpunt. Want ook zij hebben ongetwijfeld veel vragen en verhalen."