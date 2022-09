Langer blijven plakken in Aarschot: " 1 nacht betalen, 1 nacht gratis"

“Aarschot zat de afgelopen jaren in de lift als bestemming voor een weekendje weg of een korte vakantie dichtbij huis. Maar de verschillende coronalockdowns deden de boekingen bijna volledig stilvallen", zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). "Vanuit de stad hebben we dan ook nagedacht hoe we het verblijfstoerisme in Aarschot een boost kunnen geven. Daarom geven we dit najaar 250 gratis overnachtingen weg."