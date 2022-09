Geen oplossing voor sluiting schaatsbaan in Lommel deze winter: "Stadion huren is te duur voor de stad"

Ook de 120 leden van kunstschaatsclub Nieuw Luna zullen deze winter niet kunnen ijsschaatsen. De club schakelt noodgedwongen over op pic-schaatsen in de sporthal van Kattenbos. "Dat is ook figuurschaatsen, maar dan met wieltjes", legt Brigitte Evens van Nieuw Luna uit. "Het is hetzelfde als figuurschaatsen, maar dan op wieltjes. Het is ook iets moeilijker omdat je wat meer kracht op de benen moet zetten. Deze zomer heeft een groep van 40 leden dat uitgeprobeerd, en het slaat wel aan. Maar het is moeilijker." En het ijs zullen de leden moeten missen. "Ja, dat gevoel van het krassen van de messen in het ijs, de charme daarvan, dat zullen we echt missen."