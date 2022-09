Meer mensen willen zonnepanelen huren door hoge energieprijzen: "Dubbel zoveel klanten", zegt bedrijf uit Tessenderlo

"Sinds augustus hebben we dubbel zoveel klanten", zegt Thomas Voets van Futech, een bedrijf uit Tessenderlo dat zonnepanelen verhuurt. "In de wintermaanden van dit jaar begon de vraag naar huurbare zonnepanelen al te stijgen, maar in augustus was er geen houden meer aan. We hebben nu dubbel zoveel klanten als in dezelfde periode vorig jaar. Het is duidelijk dat de hoge energieprijzen de mensen hebben getriggerd om na te denken over verhuurbare zonnepanelen."