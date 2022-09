Roeselaars bedrijf krijgt minder reservaties om led-schermen te plaatsen voor het WK voetbal

Op dit moment hebben nog maar weinig steden en organisaties grote schermen gereserveerd om het WK-voetbal te projecteren. Dat heeft uiteraard te maken met de winterperiode, want het wereldkampioenschap in Qatar start op 20 november. "Het is anders dan vorige jaren. Normaalgezien start het WK in de zomer. Nu is het in de winter. Je kan het scherm dus niet echt buiten in de tuin of op een plein zetten", vertelt Sven Genicot van Quanta Costa in Roeselare.

Maar ook de energiecrisis kan één van de oorzaken zijn voor het minder aantal reservaties. "We hebben een paar steden en gemeenten in ons klantenbestand en die kijken ook naar het totaalplaatje. We denken dat de energiecrisis een grote invloed kan op hebben. Mensen zijn er dagelijks mee bezig en het is misschien net allemaal iets te duur om een ledscherm te plaatsen", zegt Sven Genicot. "Door de energiecrisis zijn er ook veel onzekerheden, waardoor mensen misschien liever nog wat afwachten om een scherm te bestellen", geeft Led@ in Rekkem aan als reden.