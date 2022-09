"Mindfulnesten" in bibliotheken UAntwerpen: "Studenten rust gunnen in tijden van stress en burn-out"

De UAntwerpen heeft in twee van haar bibliotheken een "Mindfulnest" gezet. Dat nest is een geluidsdichte en gezellig ingerichte cabine waarin studenten en medewerkers zich even kunnen terugtrekken. Met een tablet kan de gebruiker het programma van zijn of haar keuze invoeren. "Je kiest een lichtkleur en intensiteit en kan luisteren naar serene soundscapes of een begeleide meditatie, maar je kan ook gewoon in stilte zitten of zelfs even indommelen”, vertelt Pim van den Bos, de Nederlandse bedenker van Mindfulnest.