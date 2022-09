Minstens één dode bij nieuwe uitbraak van ebola in Oeganda

In het centraal gelegen Oegandese Mubende district is een 24-jarige man gestorven aan ebola, dat maakte het Oegandese Virus Onderzoeksinstituut bekend. Het instituut onderzocht daarvoor eerder deze maand zes verdachte sterfgevallen. Het gaat om de Soedanese variant van het ebolavirus, volgens de WHO.

"Dit is de eerste keer in meer dan tien jaar dat Oeganda een uitbraak van het Soedanese ebolavirus registreert. We werken nauw samen met de nationale gezondheidsautoriteiten om de bron van deze uitbraak te onderzoeken", zei Matshidiso Moeti, regionaal directeur van de WHO in Afrika.